Der FC Luzern kann drei weitere Jahre auf seinen Hauptsponsor zählen

Der FC Luzern kann auch in den kommenden drei Spielzeiten auf seinen Hauptsponsor OTTO’S zählen.

Wie die Innerschweizer am Dienstag mitteilen, wurde der Vertrag vorzeitig um drei Jahre verlängert. Bereits seit 2011 wird der FC Luzern von OTTO’S unterstützt. Das Familienunternehmen, das in zweiter Generation von Mark und Rolf Ineichen geführt wird, hat seinen Hauptsitz in Sursee und beschäftigt rund 2’700 Mitarbeitende. Das Filialnetz erstreckt sich schweizweit auf 140 Standorte.

FC Luzern-Präsident Michael Sigerist sagt: «Es freut uns sehr, dass wir weiterhin auf die Unterstützung von OTTO’S zählen können. Ein traditionsreiches Familienunternehmen aus der Region, das wie der FCL lokal verankert ist und hinter dem wir als Club vollumfänglich stehen können. Diese Kontinuität neben dem Platz ist ein starkes Zeichen und gibt uns Stabilität auf unserem eingeschlagenen Weg.»

Auch OTTO’S-CEO Mark Ineichen freut sich über die verlängerte Partnerschaft: «Der FC Luzern gehört einfach zur Innerschweiz – genauso wie OTTO’S. Die Energie im Stadion, die Leidenschaft der Fans und die enge Verbundenheit in der Region sind jedes Mal spürbar. Genau diese Emotionen machen den Fussball und unsere Partnerschaft so besonders. Umso mehr freut es uns, diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen und damit ein klares Bekenntnis zur Region und zum Spitzensport in der Innerschweiz zu setzen.»