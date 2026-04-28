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Mit Glanzauftritt

Kevin Spadanuda macht in Luzern grossen Schritt Richtung Vertragsverlängerung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 11:18
Kevin Spadanuda macht in Luzern grossen Schritt Richtung Vertragsverlängerung

Der aktuelle Vertrag von Flügelstürmer Kevin Spadanuda beim FC Luzern läuft zum Saisonende aus. Mit einem Glanzauftritt gegen GC bringt sich der 29-Jährige im Hinblick auf eine Verlängerung in eine gute Position.

Die letzten Monate verliefen nicht nach Wunsch des Angreifers. Dieser fiel wegen einer Adduktorenverletzung nämlich zwischen Januar und März rund zwei Monate aus. Seit Anfang April steht er wieder auf dem Platz und hat nun gewichtige Argumente für eine Vertragsverlängerung in der Innerschweiz geliefert: Gegen GC ist Spadanuda beim 2:1-Sieg mit einem Doppelpack die grosse Figur. Und dabei wird der Angreifer von FCL-Coach Mario Frick erst zur Pause eingewechselt.

Seine Wirkung ist im Anschluss maximal. Luzern liegt 0:1 hinten und schafft dank ihm die Wende. In der 57. Minute ist er zunächst mit dem Kopf erfolgreich. In der 82. Minute schiebt er nach einem perfekten Pass von Oscar Kabwit ein. Spadanuda hat noch weitere Abschlüsse und ist die mit Abstand auffälligste Figur des Nachmittags. Möglicherweise hat er damit genau jene Argumente geliefert, damit ihm FCL-Sportchef Remo Meyer ein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Das Timing für diesen Auftritt könnte jedenfalls nicht besser sein: Nicht nur dem FC Luzern, sondern auch anderen Vereinen und Entscheidungsträgern dürfte der hervorragende Auftritt positiv aufgefallen sein. Der einstige Aarau-Akteur kann auf weitere Angebote spekulieren, zumal er ablösefrei ist. Insgesamt hat er in dieser Saison in 21 Super League-Spielen sechs Treffer markiert und zwei Assists gegeben.

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