Raphael Wicky könnte spektakuläre Rückkehr in die Super League vollziehen

Der frühere Basel- und YB-Trainer Raphael Wicky trainiert seit diesem Jahr Sporting Kansas City in den USA. Bislang läuft es ihm und der Mannschaft überhaupt nicht nach Wunsch. In zehn Ligaspielen resultierte nur ein Sieg. Kehrt der Walliser nun rasch in die Schweiz zurück?

Nach Informationen von «Nau» befasst sich Luzerns Sportchef Remo Meyer mit der Personalie Wicky. Der FCL-Verantwortliche soll vom Profil und von den Qualitäten des früheren Nationalspielers durchaus angetan sein.

Ob sich dieser nach nur wenigen Monaten im Amt einen Abgang bei Kansas City vorstellen kann oder ob angesichts der sportlichen Baisse sogar ein Rauswurf bevorsteht, ist fraglich. Vertraglich ist er vorerst bis 2028 an die MLS-Franchise gebunden; für die Luzerner dürfte eine Verpflichtung daher kein leichtes Unterfangen werden.

Kein Kandidat (mehr) in Luzern ist Federico Valente. Laut «Blick» ist der 50-Jährige aus dem Rennen ausgeschieden. Derweil führt Meyer konkrete Gespräche mit Stade Lausanne-Ouchys Coach Dalibor Stevanovic.