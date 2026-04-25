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YB mit Interesse an Abwehr-Star aus Ägypten?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 11:54
YB mit Interesse an Abwehr-Star aus Ägypten?

YB hält für die kommende Saison offenbar Ausschau nach mindestens einem neuen Innenverteidiger. Dabei geht der Blick dem Anschein nach unter anderem nach Ägypten.

Der BSC Young Boys hat intern augenscheinlich erfasst, dass zur neuen Saison dringend die Abwehr stabilisiert werden muss. Ein Kandidat für einen Wechsel in die Schweizer Bundesstadt ist angeblich Hossam Abdelmaguid (24) vom Zamalek SC.

Der Journalist Ibrahim Abdel Gawad berichtet, dass YB Interesse an Abdelmaguid bekundet. Nebenbuhler sollen der englische Zweitligist Middlesbrough sowie der FC Porto aus Portugal sein. Abdelmaguid werde demnach von allen drei Vereinen permanent ganz genau beobachtet.

Der zwölffache Nationalspieler aus Ägypten agiert sehr stark in Zweikämpfen und Kopfballduellen. Darüber hinaus verzeichnet er pro Partie eine hohe Anzahl an Tacklings und Balleroberungen. Abdelmaguid wird in erster Linie als Innenverteidiger in einer Viererkette eingesetzt, kann aber auch in einer Dreierkette agieren und steht gelegentlich als defensiver Mittelfeldspieler auf dem Feld.

Abdelmaguid spielt in Ägypten mit Zamalek als Tabellenführer um die Meisterschaft. In der vergangenen Saison wurde der CAF Super Cup sowie der ägyptische Pokal gewonnen.

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