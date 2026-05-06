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Zukunft ungewiss

Remo Freuler zögert mit Verlängerung in Bologna – Klub hat Schalke-Alternative im Blick

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 11:36
Remo Freuler zögert mit Verlängerung in Bologna – Klub hat Schalke-Alternative im Blick

Die Zukunft des Schweizer Nationalspielers Remo Freuler ist weiterhin ungeklärt. Der 34-Jährige zögert mit der Verlängerung beim FC Bologna.

Der Klub hat ihm laut «Gazzetta dello Sport» eine Vertragsverlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit angeboten. Dieses Angebot hat Freuler bislang allerdings nicht angenommen. Sein aktueller Kontrakt läuft Ende Juni aus.

Bologna beschäftigt sich nun mit möglichen Nachfolgern und hat unter anderem den deutschen Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi ins Visier genommen, der soeben mit Schalke 04 in die Bundesliga zurückgekehrt ist.

Freuler wird die aktuelle Saison erst einmal abschliessen und dann mit der Schweiz die WM bestreiten. Wo es danach für ihn auf Klubebene weitergeht, bleibt offen. Eine Rückkehr in die Schweiz hat der Ex-Luzerner für den Sommer vorerst ausgeschlossen.

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