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Stergiou soll gehen

Ein Schweizer steht beim VfB Stuttgart auf der Streichliste

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 18:52
Ein Schweizer steht beim VfB Stuttgart auf der Streichliste

Der VfB Stuttgart will sich im Sommer von einigen Spielern trennen. Zu den Streichkandidaten gehört auch Leonidas Stergiou.

Der 24-jährige Abwehrspieler ist seit Jahresbeginn an den möglichen Absteiger 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Im Sommer würde er erst einmal nach Stuttgart zurückkehren. Die Schwaben planen laut «Bild» aber nicht mehr mit dem sechsfachen Nationalspieler. Der Ex-St. Galler wird sich deshalb im Hinblick auf die nächste Saison auf Vereinssuche begeben.

Sein Vertrag beim VfB liefe eigentlich noch bis 2028. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich nach seiner Ankunft im Sommer 2024 allerdings nie, wobei er immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften musste. Auch in Heidenheim kommt er in dieser Rückrunde deshalb nicht richtig auf Touren.

Wohin der Weg Stergious künftig führt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

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