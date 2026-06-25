Schweizer Supertalent Alessandro Romano wählt zwischen 2 Klubs

Das Schweizer Mittelfeldtalent Alessandro Romano wird sich wohl in Kürze einem neuen Verein anschliessen. Zwei Vereine stehen zur Auswahl.

Die AS Roma, wo der 20-Jährige unter Vertrag steht, glaubt zwar fest an das Potenzial des Youngsters, ist aber dringend auf Transfereinnahmen angewiesen. 6 bis 8 Millionen Euro fordern die Giallorossi für Romano.

Laut «Blick» sind zwei Klubs im Rennen um den Spielmacher: Serie-A-Verein Cagliari und Palermo, das aus der Serie B ins Oberhaus aufsteigen will. Eine der Hauptbedingungen für einen Verkauf ist aus Sicht der AS Roma eine Rückkaufoption.

Romano selbst möchte die Wechselchance wahrnehmen, um bei einem kleineren Verein mehr garantierte Spielpraxis zu erhalten. In der Schweiz genoss er einst beim FC Winterthur die Ausbildung.