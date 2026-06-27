Lazio Rom will sich bei Real Madrid bedienen

Lazio Rom sucht nach einem Nachfolger für Alessio Romagnoli. Bei Real Madrid soll es einen interessanten Spieler für die Biancocelesti geben.

Lazio Rom treibt die Suche nach einem Nachfolger für Alessio Romagnoli voran – und scheint im Rahmen dessen bei Real Madrid fündig geworden zu sein. In Spanien wird der Name Raúl Asencio als möglicher Neuzugang gehandelt.

«tuttomercatoweb.com» zufolge ist der Deal aus Lazio-Sicht aufgrund des langfristigen Vertrags bis 2031 sowie des vergleichsweise hohen Marktwerts nur sehr schwer umzusetzen. Lazio soll sich daher eher mit anderen Optionen befassen.

Auf der Liste des römischen Vereins stehen gemäss «Gazzetta dello Sport» ausserdem Sergi Dominguez von Dinamo Zagreb, Diego Coppola von Brighton und Arnau Martinez von Girona.