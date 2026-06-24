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Wolfsburg mischt mit

Remo Freuler vor wichtiger Entscheidung

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 16:50
Remo Freuler vor wichtiger Entscheidung

Die Zukunft von Remo Freuler bleibt offen. Der Vertrag des 34-jährigen Mittelfeldspielers beim FC Bologna läuft in wenigen Tagen aus. Zwar arbeitet Bologna bereits seit Monaten an einer Verlängerung, doch eine endgültige Entscheidung steht weiterhin aus.

Nach aktuellen Berichten hat der Schweizer Nationalspieler die Verantwortlichen um weitere zwei bis drei Tage Zeit gebeten, bevor er seine Zukunft festlegt. Die Ausgangslage ist dabei durchaus attraktiv: Neben dem Angebot aus Bologna liegen offenbar mehrere weitere Optionen auf dem Tisch. Zu den Vereinen, die Kontakt aufgenommen haben sollen, zählt auch VfL Wolfsburg.

Zusätzlich soll mindestens ein weiterer Bundesligist neben Wolfsburg Interesse signalisiert haben. Aus Sicht von Bologna wäre ein Verbleib von Freuler ein wichtiger Erfolg. Der Routinier zählt seit seiner Rückkehr aus England zu den zentralen Figuren im Mittelfeld der Rossoblù. In der vergangenen Serie-A-Saison absolvierte er 29 Ligaspiele und gehörte weiterhin zu den verlässlichsten Spielern im Kader.

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