Luzern-Coach Mario Frick droht beim KSC übergangen zu werden

Der beim FC Luzern zum Saisonende abtretende Coach Mario Frick wurde zuletzt beim Karlsruher SC als Kandidat gehandelt. Das Rennen machen könnte jedoch ein ehemaliger Bundesliga-Coach.

Statt Mario Frick steht in der Gunst der KSC-Bosse laut «kicker» nämlich der ehemalige Kölner Trainer Lukas Kwasniok ganz oben auf der Liste. Der 44-Jährige musste seinen Hut beim Effzeh vor weniger als einem Monat nehmen. Sein Vertrag läuft jedoch noch bis 2028 weiter. Sollte der Bundesligist den Coach ablösefrei ziehen lassen, ist er in Karlsruhe ein ganz heisser Kandidat. Angeblich hat es auf Gran Canaria sogar schon Gespräche gegeben.

Der KSC sucht einen Nachfolger für Christian Eichner, der den Verein im Sommer nach etwas mehr als sechs Jahren verlassen wird. Da noch keine finale Entscheidung getroffen wurde, ist Frick möglicherweise weiterhin im Rennen. Dieser hat mehrfach betont, dass er nach viereinhalb Jahren in Luzern gerne ins Ausland wechseln würde. Als Spieler war er einst auch jahrelang in Italien aktiv. Ein dortiges Engagement dürfte ihn reizen.