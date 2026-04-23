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Exklusiv: Der FC Luzern soll bei Trainersuche eine Tendenz haben

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 23 April, 2026 10:52
Exklusiv: Der FC Luzern soll bei Trainersuche eine Tendenz haben

Der FC Luzern sucht nach einem Nachfolger für Mario Frick. Der Prozess könnte demnächst abgeschlossen werden – angeblich gibt es einen Favoriten für die vakante Position.

«Bis spätestens Ende Mai wollen wir den neuen Namen kommunizieren. Sollten wir früher fertig sein, warten wir aber nicht mit der Bekanntgabe», sagte Remo Meyer gegenüber «Blick». Der Sportchef des FC Luzern ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Mario Frick.

Meyer und seine Mitstreiter haben in der jüngeren Zeit viele Gespräche mit Trainerkandidaten geführt. Nach Informationen von 4-4-2.ch durften zuletzt Giorgio Contini, der aktuelle U21-Trainer Michel Renggli und Ludovic Magnin ihre Konzepte präsentieren und die dazugehörigen Ideen vortragen.

Ausserdem soll Vaduz‘ Marc Schneider dem Kandidatenkreis angehörig sein, die Tendenz geht aber offenbar in Richtung eines Mitbewerbers.

Ludovic Magnin beim FC Luzern in der Pole Position?

Wie diese Redaktion erfuhr, haben sich Meyer und Co. beeindruckt von Magnin gezeigt. Es soll eine Tendenz hin zu dem Trainer geben, der im Januar beim Ligakonkurrenten FC Basel glücklos entlassen wurde.

Eine endgültige Entscheidung ist in Luzern bezüglich der Trainerfrage aber noch nicht getroffen worden. Die Bewerber sollen in einer erneuten Runde nochmals die Chance erhalten, die Entscheidungsträger des FCL von sich zu überzeugen.

In diesem erneuten Auswahlprozess könnte Magnin noch vom Thron gestossen werden. Seinen in Basel noch bis 2027 gültigen Vertrag hat der gebürtige Lausanner Stand jetzt auch noch nicht aufgelöst.

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