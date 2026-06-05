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Mihai Lixandru

Thun & Luzern duellieren sich um den rumänischen Mittelfeldspieler Mihai Lixandru

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 12:20
Thun & Luzern duellieren sich um den rumänischen Mittelfeldspieler Mihai Lixandru

Der rumänische Mittelfeldspieler Mihai Lixandru hat das Interesse gleich zweier Super League-Klubs geweckt.

Der FC Luzern und der FC Thun buhlen laut dem italienischen Transferexperten Lorenzo Lepore um den 25-jährigen Spielmacher, der in der vergangenen Spielzeit 44 Partien für den FCSB (vormals Steaua Bukarest) bestritten hat. Zu den weiteren Interessenten zählen auch Serie B-Klub Virtus Entella, Rapid Wien und der RSC Anderlecht. Die beiden Schweizer Klubs sollen jedoch in Führung liegen.

FCSB-Präsident Mihai Stoica hat erst einmal die Ruhe weg: «Wir haben darüber gesprochen, und wenn ein Angebot kommt, wird er gehen. Wenn kein Angebot kommt, wird er nicht gehen. Eine angemessene Summe, mit der auch er einverstanden war. Er ist einer der Spieler, die sich selbst einschätzen können.»

Die Frage lautet, ob Luzern und Thun die finanziellen Mittel aufbringen können, um den früheren U21-Nationalspieler an sich zu binden. Lixandru gilt derzeit als einer der besten Mittelfeldspieler der rumänischen Topliga.

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