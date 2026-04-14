Ludovic Magnin ist gleich bei zwei Super League-Klubs im Gespräch

Ludovic Magnin hat in der Super League bereits für drei Klubs gearbeitet. Nach dem FC Basel, Lausanne-Sport und dem FC Zürich könnte ab nächster Saison ein vierter hinzukommen. Welcher ist allerdings noch offen.

Der 46-jährige Romand ist eine heisse Traineraktie, obwohl er beim FC Basel in dieser Saison nach nur etwas mehr als einem halben Jahr gehen musste. Viele halten den Schritt der FCB-Führung, den sie Ende Januar tätigte, nach wie vor für verfrüht. Magnin hat jedenfalls keinen Imageschaden davon getragen, wie das rege Interesse an seiner Person nun beweist.

Gleich zwei Klubs blicken sehr konkret auf den Ex-Profi: Beim FC Luzern ist er bereits im Gespräch seit die Trennung von Mario Frick Ende März bekanntgegeben wurde. Die Innerschweizer beschäftigen sich auch mit anderen Kandidaten. Marc Schneider gehört dazu (4-4-2.ch berichtete), ausserdem sind auch der amtierende U21-Coach Michel Renggli und offenbar Giorgio Contini ein Thema. Es werden auch schon Gespräche geführt.

Magnin könnte derweil auch bei einem anderen Klub in den Fokus rücken. In Kürze wird bekannt, ob Didier Tholot seinen Vertrag beim FC Sion noch einmal verlängert. Sollte der Franzose dies nicht tun, wäre Magnin im Wallis ein potentieller Nachfolger. Die Constantins sind von den fachlichen Qualitäten und vom Charakter des Lausannois überzeugt und haben ihn auf ihrer Liste.

Eile braucht Magnin nicht unbedingt zu haben. Für den vorzeitigen Rauswurf beim FCB war er abgesichert. Der Vollblut-Coach will aber rasch an die Seitenlinie zurück. Wo er dies tun wird, steht noch nicht final fest.