Benfica bestätigt, dass Real Madrid die Ausstiegsklausel bei Mourinho aktivieren will

Benfica bestätigt den anstehenden Wechsel von Trainer José Mourinho zu Real Madrid.

Die Portugiesen teilen im Laufe des Donnerstags mit, dass Real-Präsident Florentino Perez seine klare Absicht mitgeteilt habe, die Ausstiegsklausel für den Trainer in Höhe von 15 Mio. Euro zu aktivieren, sofern er die Präsidentenwahl bei den Madrilenen am 7. Juni gewinnt. Mourinho stünde bei Benfica eigentlich noch für eine weitere Spielzeit bis 2027 unter Vertrag.

Auch Perez selbst macht längst keinen Hehl mehr daraus, dass er «The Special One» zurückholen wird. Mourinho ist sogar schon in die Transferplanungen involviert und hat den Transfers der beiden Defensivprofis Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries zu seiner künftigen Mannschaft zugestimmt (4-4-2.ch berichtete).

Der Starcoach erhält bei Real einen Vertrag bis 2029. Die Unterschrift wird unmittelbar nach der Präsidentenwahl erfolgen.