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Langer Ausfall

St. Gallen-Youngster Nino Weibel hat sich sehr schwer verletzt

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 11:56
St. Gallen-Youngster Nino Weibel hat sich sehr schwer verletzt

Heftiger Rückschlag für den erst 19-jährigen Mittelfeldspieler Nino Weibel vom FC St. Gallen: Der Youngster hat sich am letzten Wochenende schwer am Knie verletzt.

Die schlimmen Befürchtungen haben sich damit bewahrheitet: Nino Weibel musste beim 2:1-Sieg der Espen in Lugano letzten Sonntag den Platz in der 32. Minute verlassen. Wie sein Verein nun mitteilte, zog er sich ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss sowie eine Verletzung des Aussenbands am rechten Knie zu.

Das Eigengewächs wird in den kommenden Tagen operiert und im Anschluss mehrere Monate ausfallen. Weibel wurde auf dieses Kalenderjahr hin fix von der U21 in die Profimannschaft des FCSG integriert. Er hat bereits die Jugend bei den Ostschweizern verbracht.

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