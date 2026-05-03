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Schroers im Fokus

St. Gallen beobachtet Offensivtalent aus Deutschland

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 14:12
St. Gallen beobachtet Offensivtalent aus Deutschland

Der FC St. Gallen beschäftigt sich offenbar mit Mika Schroers als möglicher Verstärkung. Wie die «Bild» berichtet, steht der Angreifer auf der Liste des Schweizer Erstligisten.

Derzeit ist Schroers von Arminia Bielefeld an Alemannia Aachen ausgeliehen, wo er mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer Klubs geweckt hat. Neben St. Gallen sollen auch FC St. Pauli und FC Zürich den Offensivspieler regelmässig beobachten.

Auch aus Deutschland gibt es weitere Anfragen: VfL Bochum soll sich bereits nach Schroers erkundigt haben, während zudem Vereine wie Energie Cottbus und Hansa Rostock Interesse zeigen. Aachen verfügt über eine Kaufoption in Höhe von rund 150.000 Euro, die voraussichtlich gezogen wird – ein anschliessender Weiterverkauf könnte dem Klub sogar einen Gewinn einbringen.

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