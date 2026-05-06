SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang

Der FC St. Gallen sichert sich Aaraus Mittelfeldmotor Leon Frokaj

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 19:22
Der FC St. Gallen sichert sich Aaraus Mittelfeldmotor Leon Frokaj

Der FC St. Gallen verstärkt sich im Hinblick auf die nächste Saison wohl mit Aaraus Mittelfeldspieler Leon Frokaj.

Der 21-Jährige steht nach Angaben von «Blick» nur ein Jahr nach seiner Ankunft in Aarau unmittelbar vor einem Wechsel zu den Ostschweizern. Frokaj hat sich beim FCA im Laufe dieses Kalenderjahres zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld gemausert, nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch in der U21 des FCB spielte.

Nun steht für den kosovarischen U21-Nationalspieler trotz Vertrag bis 2028 in Aarau der nächste grosse Karriereschritt bevor. Frokaj kann im Mittelfeldzentrum auch in einer offensiveren Rolle spielen. Wie er bei den Espen genau zum Einsatz gelangen wird, muss sich weisen. Der Transfer könnte schon bald offiziell verkündet werden.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Mehr entdecken
Neuzugang

Der FC St. Gallen sichert sich Aaraus Mittelfeldmotor Leon Frokaj

6.05.2026 - 19:22
VR-Präsident tritt zurück

Überraschender und plötzlicher Rücktritt beim FC Aarau

27.04.2026 - 17:56
Kein Abtausch des Heimrechts

Stadion-Chaos: Aarau erteilt GC eine Absage für Barrage-Abtausch

24.04.2026 - 14:32
Neuer Vertrag

Der FC Aarau verkündet kurz vor Ligaspiel eine Vertragsverlängerung

22.04.2026 - 19:44
Ultimatum

YB-Fans müssen sich stellen oder landen mit Gesichtern im Internet

8.04.2026 - 14:41
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung

2.04.2026 - 17:38
Neulancierung

Der FC Aarau schickt ein Beachsoccer-Team an den Start

2.04.2026 - 14:18
Aus Wohlen

Der FC Aarau holt Berdan Senyurt vorzeitig von Leihe zurück

1.04.2026 - 11:04
In Testspiel

Altmeister Raul Bobadilla glänzt für den FC Aarau gegen die FCZ-Junioren

26.03.2026 - 15:52
Neuer Kontrakt

Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

24.03.2026 - 13:29