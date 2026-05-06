Der FC St. Gallen sichert sich Aaraus Mittelfeldmotor Leon Frokaj

Der FC St. Gallen verstärkt sich im Hinblick auf die nächste Saison wohl mit Aaraus Mittelfeldspieler Leon Frokaj.

Der 21-Jährige steht nach Angaben von «Blick» nur ein Jahr nach seiner Ankunft in Aarau unmittelbar vor einem Wechsel zu den Ostschweizern. Frokaj hat sich beim FCA im Laufe dieses Kalenderjahres zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld gemausert, nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch in der U21 des FCB spielte.

Nun steht für den kosovarischen U21-Nationalspieler trotz Vertrag bis 2028 in Aarau der nächste grosse Karriereschritt bevor. Frokaj kann im Mittelfeldzentrum auch in einer offensiveren Rolle spielen. Wie er bei den Espen genau zum Einsatz gelangen wird, muss sich weisen. Der Transfer könnte schon bald offiziell verkündet werden.