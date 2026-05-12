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Kein neuer Vertrag

Servette verabschiedet Jérémy Guillemenot ein zweites Mal

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 12:22
Servette verabschiedet Jérémy Guillemenot ein zweites Mal

Stürmer Jérémy Guillemenot verlässt seinen Stammklub Servette zum Saisonende ein zweites Mal.

Der 28-Jährige ist gebürtiger Genfer und hat seine Zeit als Junior beim Super League-Klub verbracht. 2016 verabschiedete er sich in Richtung des FC Barcelona. Über weitere Stationen, darunter Rapid Wien und der FC St. Gallen, kehrte Guillemenot 2023 zu Servette zurück.

Nun gab der Verein bekannt, dass der Ende Juni auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert wird. In dieser Spielzeit hat der Angreifer in 28 Partien sieben Treffer markiert. Zuletzt war er allerdings nicht mehr erste Wahl. Wohin sein Weg nun führt, ist aktuell noch unklar.

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