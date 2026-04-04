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Führungsspieler will gehen

Servette steht wohl schwerer Abgang bevor

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 17:08
Servette steht wohl schwerer Abgang bevor

Ein Führungsspieler beschäftigt sich offenbar damit, Servette zu verlassen. Es wäre ein schwerer Abgang für die Grenats.

Dem Servette FC steht allem Anschein nach ein schwerwiegender Abgang bevor. Nach Angaben der «Tribune de Genève» wird Timothé Cognat im Sommer voraussichtlich einen Vereinswechsel vornehmen.

Der 28-Jährige plant angeblich eine Veränderung ins Ausland, will der Schweiz also fussballerisch den Rücken kehren. Cognat spielt seit 2018 für Servette, kam damals zunächst per einjähriger Leihe von Olympique Lyon und wurde im Anschluss dauerhaft verpflichtet.

Servette kann hier, sollte sich der bevorstehende Abgang wirklich bewahrheiten, immerhin noch eine Ablöse kassieren. Cognat hat seinen Vertrag nämlich erst im vorigen September langfristig bis 2029 verlängert.

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