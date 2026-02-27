Exklusiv: Servette führt Gespräche mit Hiraç Yagan

Bei Servette stehen im Sommer einige strukturelle Veränderungen an, die vor allem den sportlichen Bereich betreffen. Es soll wieder ein Sportdirektor installiert werden. Mit Hiraç Yagan laufen Gespräche.

Der bisher letzte Sportdirektor, der beim Servette FC das Sagen hatte, war René Weiler. Dieser schied im vergangenen Sommer aus seinem Amt aus. Seitdem setzen die Genfer wieder auf einen Sportausschuss, dem vor einigen Monaten Gérard Bonneau und Alain Geiger angeschlossen wurden. Zu diesen zwei Persönlichkeiten gibt es weiter unten um Text mehr.

Sportausschuss, Sportdirektor, Sportausschuss – das war die Taktung der vergangenen Jahre. Nun ist bei den Grenats einmal mehr eine strukturelle Veränderung vorgesehen. Es soll in Zukunft wieder einen Sportdirektor geben, der dem Sportkomitee vorsteht, berichtete die «Tribune de Genève» vor einigen Wochen.

Hiraç Yagan ein konkreter Kandidat bei Servette

Nach Informationen von 4-4-2.ch ist für den vorgesehenen Sportdirektoren-Posten Hiraç Yagan ein konkreter Kandidat. Dieser leistet schon seit Jahren hervorragende Arbeit beim Zweitligisten Stade Lausanne-Ouchy, der unter Yagans Federführung im Sommer 2023 sensationell zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Super League aufgestiegen ist.

Zwischen Servette und Yagan soll es zuletzt bereits mehrere Gespräche gegeben haben, in denen evaluiert wurde, wie die Zukunft des Genfer Traditionsklubs gestaltet werden kann. Servette will künftig einen starken Mann, der über eine ausgewiesene Expertise im Schweizer Fussball verfügt. Noch ist aber nichts spruchreif – neben Yagan werden auch mit anderen Kandidaten Gespräche geführt.

Yagan hatte in der Vergangenheit bereits einige gewinnbringende Transfer getätigt. Besonders erwähnenswert sind der inzwischen zum Nationalspieler avancierte Zeki Amdouni oder der bei Thun momentan sehr erfolgreiche Brighton Labeau. Zu Yagans Errungenschaften gehören ausserdem Spieler wie Teddy Okou, Sofyan Chader oder Guy Mbenza.

Verlassen einige Persönlichkeiten Servette?

Neuausrichtungen bringen immer auch personelle Veränderungen mit sich, die in diesem Fall Bonneau und Geiger betreffen könnten. Nach Informationen von 4-4-2.ch ist es möglich, dass ein Teil der Sportkomiteemitglieder Servette im Sommer verlassen wird.

Bonneau, der jener Kommission vorsteht, verfügt nur noch über einen gültigen Vertrag bis Ende Saison. Auch bei Geiger soll es eher danach aussehen, dass er den Verein wieder verlassen wird. Zudem soll die Weiterbeschäftigung von Chefscout Yoan Loche infrage gestellt werden. Die «French Connection» würde damit ein Ende nehmen.

Foto: Youtube / Direct News