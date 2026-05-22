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Exklusiv: Schalke 04 schnappt sich FCSG-Juwel Timo Wiesner

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 10:04
Exklusiv: Schalke 04 schnappt sich FCSG-Juwel Timo Wiesner

Der FC St. Gallen verliert eines seiner grossen Nachwuchstalente. Timo Wiesner nimmt die Möglichkeit eines Wechsels nach Deutschland wahr – Schalke 04 schnappt zu.

Im seinem Heimatkanton wird sich Timo Wiesner demnächst nicht mehr so häufig aufhalten. Der FC St. Gallen verpflichtete das junge Talent im Sommer 2018 vom FC Gossau. Wiesner bricht nun in die grosse weite Welt aus.

Nach fünf Jahren in Diensten der Espen schlägt Wiesner nach Informationen von 4-4-2.ch im Sommer ein neues Kapitel auf. Schalke 04 signalisiert schon seit geraumer Zeit Interesse an dem 16-Jährigen – und hat sich nun seine Unterschrift sichern können.

Bei den Knappen soll Wiesner zur kommenden Saison trotz seines noch jungen Alters bereits in der U19 von Vereinsurgestein Norbert Elgert eingeplant sein.

Timo Wiesner zu Schalke 04 – das bringt das FCSG-Juwel mit

In St. Gallen wirbelt Wiesner ebenfalls schon die U19-Konkurrenz durcheinander, kommt dort auf starke zwölf direkte Torbeteiligungen in 21 Spielen. Mit seinem Team steht er im Halbfinal der U19 Elite Playoffs, dort geht es demnächst gegen die Auswahl des FC Zürich.

Wiesner war zuletzt noch für das Schweizer U17-Auswahlteam unterwegs. Im März lagen in der EM-Qualifikation drei Einsätze drin, gegen Zypern und Serbien erhielt Wiesner ein Mandat in der Startelf.

Der Youngster kann als Sturmspitze sowie dem rechten offensiven Flügel eingesetzt werden. Wiesner überzeugt mit einer feinen Technik und guter Spielübersicht. Dazu ist er sehr dynamisch, verfügt über eine hohe Geschwindigkeit und hat Zug zum Tor.

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