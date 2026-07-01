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Wechselt nach Zypern

Der FC St. Gallen bestätigt den Abgang von Jordi Quintilla

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 21:55
Der FC St. Gallen bestätigt den Abgang von Jordi Quintilla

Mittelfeldspieler Jordi Quintilla verlässt den FC St. Gallen in Richtung Zypern.

Was sich vor Wochenfrist bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Der 32-jährige Spielmacher schliesst sich auf Leihbasis Nea Salamina Famagusta an. Quintilla war beim FCSG schon in der vergangenen Saison nicht mehr als Fixstarter eingeplant. Insgesamt hat er für die Espen seit 2018 aber 244 Pflichtspiele bestritten. Dabei sammelte er über 50 Skorerpunkte.

In der Saison 2025/26 kam er nur noch auf 92 Einsatzminuten, weshalb beide Parteien eine passende Lösung suchten. Diese wurde nun in Form einer einjährigen Leihe nach Zypern gefunden.

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