Exklusiv: Auch Mainz 05 interessiert sich für Eray Cömert

Eray Cömert weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga – dabei geht es über Union Berlin hinaus. Mainz 05 interessiert sich ebenfalls für den Nati-Verteidiger, bei dem sich erst mal keine schnelle Entscheidung abzeichnet.

Für den FC Valencia liegt der Klassenerhalt in LaLiga in greifbarer Nähe. Zwei Runden vor Ende Saison liegt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze bei vier Punkten. Die Blanquinegros haben den Verbleib in der spanischen Fussballbeletage also in der eigenen Hand.

Das hat auch mit den starken Leistungen zu tun, die Eray Cömert in der zweiten Saisonhälfte abruft. Und wie das eben so ist, wenn sich ein Spieler auf jene Art und Weise in den Vordergrund spielt, werden andere Klubs hellhörig.

In der vergangenen Woche wurde berichtet, dass sich Union Berlin im Werben um Cömert in der Pole Position befinde. In diesem Zusammenhang lässt sich festhalten, dass es mindestens einen weiteren Interessenten aus der Bundesliga gibt.

Mainz 05 will Eray Cömert in die Bundesliga locken

Nach Informationen von 4-4-2.ch signalisiert Mainz 05 ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit mit Cömert. Dort lockt sein ehemaliger Trainer Urs Fischer – beide kennen und schätzen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Basel.

Nach aktuellem Stand wäre Cömert, der sich mit 28 Jahren im besten Fussballeralter befindet, aufgrund seines auslaufenden Vertrags ein echtes Schnäppchen. In Stein gemeisselt ist dieser Umstand allerdings nicht, denn zwischen Valencia und Cömert stehen noch Gespräche bezüglich einer gemeinsamen Zukunft an. Eine zeitnahe Entscheidung zeichnet sich also erst mal nicht ab.

Für den aktuellen Nationalspieler der Schweiz (20 Länderspiele) steht im Sommer ausserdem noch die Teilnahme an der in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden Weltmeisterschaft an.