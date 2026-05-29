Galatasaray verstärkt Bemühungen um ManUtd-Profi Manuel Ugarte

Galatasaray will sich in diesem Sommer den uruguayischen Mittelfeldspieler Manuel Ugarte sichern.

Der 25-Jährige spielt seit dem Sommer 2024 für Manchester United. 50 Mio. Euro Ablöse zahlten die Red Devils vor zwei Jahren an Paris St. Germain. Nun verstärkt Galatasaray laut einem Bericht der türkischen Zeitung «Akşam» die Bemühungen um Ugarte. Für die Verstärkung des Mittelfelds ist er die absolute Priorität.

ManUtd soll 28 Mio. Euro Ablöse fordern. Galatasaray versucht den Preis noch etwas zu drücken, haben einen Deal mit dem Nationalspieler aber eindeutig im Visier.

Ugarte blickt persönlich auf eine schwierige Saison zurück: Unter Michael Carrick war er lediglich noch Ergänzungsspieler und kam in den letzten sechs Ligaspielen von United überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Nach der WM könnte er einen Abgang trotz Vertrags bis 2029 forcieren.