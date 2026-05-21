LA Galaxy besitzt Verhandlungsrecht bei Brasilianer

LA Galaxy arbeitet offenbar intensiv an einem möglichen Transfer von Casemiro. Der Klub besitzt laut englischen Medien aktuell die sogenannten „Discovery Rights“ für den brasilianischen Mittelfeldspieler.

Diese MLS-Regelung gibt Vereinen ein exklusives Vorrecht bei Verhandlungen mit bestimmten internationalen Stars und soll verhindern, dass mehrere Klubs der Liga gleichzeitig um denselben Spieler konkurrieren. Laut diversen Medien hat LA Galaxy Casemiro bereits mehrere Vertragsangebote unterbreitet. Zwischen beiden Seiten sollen zudem mehrfach Gespräche stattgefunden haben.

Allerdings gibt es derzeit noch ein grosses Problem: Weder LA Galaxy noch Inter Miami verfügen aktuell über einen freien Designated-Player-Spot, der für einen Transfer dieser Grössenordnung notwendig wäre. Besonders brisant: Obwohl Galaxy die Prioritätsrechte hält, soll Casemiro selbst einen Wechsel zu Inter Miami bevorzugen. In der MLS kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten rund um Discovery Rights – teilweise mussten Klubs sogar finanzielle Entschädigungen zahlen, um Verhandlungsrechte zu übernehmen.