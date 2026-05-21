SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Casemiro vor MLS-Wechsel

LA Galaxy besitzt Verhandlungsrecht bei Brasilianer

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 10:02
LA Galaxy besitzt Verhandlungsrecht bei Brasilianer

LA Galaxy arbeitet offenbar intensiv an einem möglichen Transfer von Casemiro. Der Klub besitzt laut englischen Medien aktuell die sogenannten „Discovery Rights“ für den brasilianischen Mittelfeldspieler.

Diese MLS-Regelung gibt Vereinen ein exklusives Vorrecht bei Verhandlungen mit bestimmten internationalen Stars und soll verhindern, dass mehrere Klubs der Liga gleichzeitig um denselben Spieler konkurrieren. Laut diversen Medien hat LA Galaxy Casemiro bereits mehrere Vertragsangebote unterbreitet. Zwischen beiden Seiten sollen zudem mehrfach Gespräche stattgefunden haben.

Allerdings gibt es derzeit noch ein grosses Problem: Weder LA Galaxy noch Inter Miami verfügen aktuell über einen freien Designated-Player-Spot, der für einen Transfer dieser Grössenordnung notwendig wäre. Besonders brisant: Obwohl Galaxy die Prioritätsrechte hält, soll Casemiro selbst einen Wechsel zu Inter Miami bevorzugen. In der MLS kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten rund um Discovery Rights – teilweise mussten Klubs sogar finanzielle Entschädigungen zahlen, um Verhandlungsrechte zu übernehmen.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
Herrmann übernimmt

Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel
Mehr entdecken
Casemiro vor MLS-Wechsel

LA Galaxy besitzt Verhandlungsrecht bei Brasilianer

21.05.2026 - 10:02
Galatasaray wagt Mega-Versuch

Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

21.05.2026 - 08:43
Langfristiger Vertrag

Kehrtwende bei Manchester United und Dalot

20.05.2026 - 15:00
Barça-Beben

Rashford plötzlich Thema bei Real Madrid

20.05.2026 - 08:29
Keine Priorität

Dortmund intern offenbar skeptisch bei Sancho-Rückkehr

19.05.2026 - 16:37
Barça zögert trotz starker Zahlen

Rashford-Zukunft in Spanien offenbar mehr als fraglich

19.05.2026 - 16:04
Ersatzkeeper verlängert

Der 40-jährige Tom Heaton hängt in Manchester ein weiteres Jahr an

18.05.2026 - 16:48
Tonali vor Mega-Transfer?

Manchester United wohl in Pole Position bei Italiener

17.05.2026 - 08:40
Hoffnung auf baldige Rückkehr

ManUtd-Verteidiger Matthias de Ligt hat sich am Rücken operieren lassen

15.05.2026 - 17:17
Soll Chef werden

Details zum geplanten Vertrag von Michael Carrick bei ManUtd durchgesickert

14.05.2026 - 15:05