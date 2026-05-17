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Tonali vor Mega-Transfer?

Manchester United wohl in Pole Position bei Italiener

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 08:40
Manchester United wohl in Pole Position bei Italiener

Manchester United arbeitet offenbar an einem spektakulären Transfer für das zentrale Mittelfeld. Laut «Corriere della Sera» konkurrieren die Red Devils um Sandro Tonali von Newcastle United – und der italienische Nationalspieler soll grundsätzlich verfügbar sein.

Dem Bericht zufolge wird eine enorme Ablösesumme erwartet. «Tuttomercato» nennt sogar eine Forderung von rund 90 Millionen Euro, sollte Newcastle einem Verkauf zustimmen. Trotz des Interesses von Juventus Turin gilt ein Wechsel nach Italien aktuell als kaum finanzierbar.

Stattdessen deutet vieles auf einen Verbleib in der Premier League hin. Manchester United wird derzeit als Favorit auf eine Verpflichtung gehandelt, während auch Arsenal und Manchester City die Situation aufmerksam verfolgen.

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