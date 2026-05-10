Manchester United beobachtet Affengruber weiter intensiv

Manchester United beschäftigt sich offenbar weiterhin intensiv mit David Affengruber von Elche CF. Laut «Sky Sport Deutschland» verfolgen die Red Devils die Entwicklung des Innenverteidigers weiterhin genau und stehen bereits in Kontakt mit dessen Umfeld.

Ein möglicher Transfer könnte vor allem von der Situation um Matthijs de Ligt abhängen. Sollte der Niederländer nach seiner langwierigen Rückenverletzung nicht rechtzeitig zur alten Fitness zurückfinden, könnte United im Sommer konkreter bei Affengruber werden.

Der österreichische Verteidiger selbst plant offenbar den nächsten Karriereschritt. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2027, weshalb ein Wechsel in diesem Sommer als wahrscheinlich gilt. Auch Transferexperte Florian Plettenberg geht davon aus, dass ein Transfer bevorsteht. Datenanalysen von «SciSports» sehen Affengruber zudem als passenden Spielertypen für Manchester United – auch wenn mögliche Einsatzzeiten beim englischen Topklub als Herausforderung betrachtet werden.