Ole Book wirbt persönlich um Hertha-Talent

Bei Borussia Dortmund könnte der nächste Transfer bereits vorbereitet werden. Laut «Sport Bild» hat Sportdirektor Ole Book Anfang April persönlich das Gespräch mit Kennet Eichhorn gesucht, um den Mittelfeldspieler von einem Wechsel nach Dortmund zu überzeugen.

Intern scheint der 16-Jährige beim BVB hoch angesehen zu sein. Während Vorgänger Sebastian Kehl dem Transfer dem Bericht zufolge eher skeptisch gegenüberstand, gilt Book als grosser Befürworter des Hertha-Talents. Der defensive Mittelfeldspieler soll perfekt in die zukünftige Kaderplanung passen – insbesondere mit Blick auf den feststehenden Abgang von Salih Özcan.

Allerdings ist Dortmund im Werben um Eichhorn nicht allein. Auch RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München sollen Interesse zeigen. Der BVB versucht daher offenbar vor allem mit Perspektive und Einsatzzeiten zu punkten. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von etwa zehn bis zwölf Millionen Euro könnte ein Deal vergleichsweise schnell umgesetzt werden. Nach Joane Gadou wäre Eichhorn bereits der zweite grosse Nachwuchstransfer unter der Leitung von Book.