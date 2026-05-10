SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Louis Page im Fokus

Manchester United treibt die Zukunftsplanung mit Leicester-Talent voran

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 09:40
Manchester United treibt die Zukunftsplanung mit Leicester-Talent voran

Manchester United arbeitet offenbar weiter intensiv an der Zukunftsplanung im Nachwuchsbereich. Dabei soll auch Louis Page auf der Wunschliste der Red Devils stehen. Der vielseitige Mittelfeldspieler von Leicester City, Jahrgang 2008, gilt intern als eines der spannendsten englischen Talente seines Alters.

Wie „Man Utd Roundtable“ berichtet, geniesst der 17-Jährige bei den Verantwortlichen in Manchester hohes Ansehen. Besonders seine Flexibilität im Mittelfeld sowie seine Entwicklung im Nachwuchsbereich sollen Eindruck hinterlassen haben. Bereits jetzt kommt Page auf Einsätze für die englische U19-Nationalmannschaft.

Interessant: United beobachtet nicht nur Page, sondern auch dessen Leicester-Teamkollegen Jeremy Monga. Demnach laufen bereits Gespräche zwischen Leicester und mehreren Topklubs, darunter auch Manchester City. United-Technikdirektor Jason Wilcox soll zudem verschiedene Gespräche geführt haben, um mögliche Transfers junger Talente strategisch vorzubereiten.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
Im Fokus

Für Alphonso Davies beisst ein Premier League-Klub an
Mehr entdecken
Stark in Spanien

Manchester United beobachtet Affengruber weiter intensiv

10.05.2026 - 11:39
Louis Page im Fokus

Manchester United treibt die Zukunftsplanung mit Leicester-Talent voran

10.05.2026 - 09:40
Als Casemiro-Ersatz

Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

9.05.2026 - 16:46
Sir Dave Brailsford

Eine wichtige Führungskraft verlässt ManUtd nach nur zwei Jahren

7.05.2026 - 12:10
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

5.05.2026 - 17:37
Bei ManUtd

Peter Schmeichel schlägt Xhaka als Casemiro-Nachfolger vor

5.05.2026 - 15:05
Vollends überzeugt

ManUtd befördert Michael Carrick vom Interims- zum Cheftrainer

4.05.2026 - 17:53
Zukunft geklärt?

Fernandes bekennt sich deutlich zu Manchester United

3.05.2026 - 15:18
Roma plant festen Deal

Malen im Fokus englischer Top-Teams

3.05.2026 - 10:21
Gebunden bis 2031

Kobbie Mainoo verfünffacht sein Salär mit Verlängerung bei United

30.04.2026 - 13:16