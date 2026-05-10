Manchester United treibt die Zukunftsplanung mit Leicester-Talent voran

Manchester United arbeitet offenbar weiter intensiv an der Zukunftsplanung im Nachwuchsbereich. Dabei soll auch Louis Page auf der Wunschliste der Red Devils stehen. Der vielseitige Mittelfeldspieler von Leicester City, Jahrgang 2008, gilt intern als eines der spannendsten englischen Talente seines Alters.

Wie „Man Utd Roundtable“ berichtet, geniesst der 17-Jährige bei den Verantwortlichen in Manchester hohes Ansehen. Besonders seine Flexibilität im Mittelfeld sowie seine Entwicklung im Nachwuchsbereich sollen Eindruck hinterlassen haben. Bereits jetzt kommt Page auf Einsätze für die englische U19-Nationalmannschaft.

Interessant: United beobachtet nicht nur Page, sondern auch dessen Leicester-Teamkollegen Jeremy Monga. Demnach laufen bereits Gespräche zwischen Leicester und mehreren Topklubs, darunter auch Manchester City. United-Technikdirektor Jason Wilcox soll zudem verschiedene Gespräche geführt haben, um mögliche Transfers junger Talente strategisch vorzubereiten.