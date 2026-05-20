Kehrtwende bei Manchester United und Dalot

Bei Manchester United deutet sich offenbar eine wichtige Entscheidung für die Zukunft an. Laut «TEAMtalk» beschäftigt sich der Klub inzwischen intensiv mit einer langfristigen Vertragsverlängerung von Diogo Dalot.

Der portugiesische Rechtsverteidiger besitzt aktuell noch einen Vertrag bis 2028 inklusive Vereinsoption, dennoch sollen die Verantwortlichen inzwischen offen dafür sein, Dalot frühzeitig langfristig an den Klub zu binden. Konkrete Verhandlungen wurden demnach zwar noch nicht abgeschlossen, intern werde eine Verlängerung aber ernsthaft diskutiert.

Besonders bemerkenswert: Noch in den vergangenen Monaten wurde Dalot immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem Bayern München, Barcelona und Real Madrid sollen Interesse gezeigt haben. Vor allem Real Madrid galt zuletzt als heisser Kandidat. Im März wurde sogar über ein mögliches Angebot in Höhe von rund 30 Millionen Euro spekuliert.

Manchester United soll intern allerdings deutlich höhere Vorstellungen gehabt haben. Bereits Ende 2024 war von einer möglichen Forderung zwischen 50 und 60 Millionen Euro die Rede. Dalot gehört seit seinem Wechsel 2018 inzwischen zu den erfahrenen Spielern im United-Kader.