Die Bayern nehmen bei Anthony Gordon die erste Hürde

Der englische Angreifer Anthony Gordon möchte im Sommer von Newcastle United zum FC Bayern wechseln.

Die Münchner zeigen am 25-jährigen Nationalspieler seit geraumer Zeit Interesse. Laut «talkSport» beruht dies auf Gegenseitigkeit: Gordon stimmt einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister demnach zu. Nun geht es für die Bayern darum, sich mit Newcastle über die Ablösemodalitäten zu einigen. Dies dürfte nicht ganz einfach werden: Die Magpies sollen zunächst mit einer Forderung von rund 90 Mio. Euro in die Verhandlungen gehen.

Dies ist den Bayern um Sportvorstand Max Eberl deutlich zu viel. Inwiefern es in den kommenden Wochen zu einer Annäherung kommt, die sogar in einer Einigung müden könnte, ist unklar.

Auch andere Vereine, insbesondere auch aus der Premier League, bekunden Interesse am wahrscheinlichen WM-Teilnehmer.