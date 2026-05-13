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Keine Annäherung

Ein Lewandowski-Verbleib bei Barça ist sehr unwahrscheinlich geworden

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 13:56
Ein Lewandowski-Verbleib bei Barça ist sehr unwahrscheinlich geworden

Die Zusammenarbeit zwischen Robert Lewandowski und dem FC Barcelona endet in diesem Sommer nach vier Jahren wohl endgültig.

Laut Fabrizio Romano hat es keinerlei Annäherung mehr für eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags gegeben. Zwar fanden Gespräche zwischen Barça und Berater Pini Zahavi statt, ein Durchbruch in Richtung eines neuen Kontrakts konnte jedoch nicht erzielt werden. Sollte kein verbessertes Angebot mehr auf den Tisch gelegt werden, endet die Ära des Polen bei den Katalanen.

Der 37-jährige Torjäger kann im Sommer ablösefrei wechseln. Interessenten gibt es insbesondere aus Saudi-Arabien und auch aus der MLS. Italienische Vereine befassen sich ebenfalls mit Lewandowski, können finanziell allerdings nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Die zentrale Frage lautet nun, ob der Stürmer weiterhin im europäischen Spitzenfussball verbleiben möchte oder seine Karriere in einer Liga ausserhalb des Kontinents für ein höheres Salär ausklingen lässt.

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