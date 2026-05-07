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Stürmer ist zurück

Kylian Mbappé ist auf Kurs für einen Einsatz im Clásico

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 14:52
Kylian Mbappé ist auf Kurs für einen Einsatz im Clásico

Nachdem Kylian Mbappé wegen muskulärer Probleme zuletzt kürzertreten musste, scheint er rechtzeitig für den Clásico wieder fit zu sein.

Real Madrid gastiert am Sonntagabend beim FC Barcelona. Ausgerechnet in jener Partie könnten sich die Katalanen vorzeitig zum spanischen Meister krönen. Noch ist nicht völlig klar, ob Mbappé in der besagten Partie tatsächlich auflaufen kann, doch es gibt positive Signale.

Der Angreifer konnte am Donnerstag Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Laut «AS» hat er sich einigen Tests unterzogen und diese zeigen auf, dass der Franzose am Wochenende zumindest auf einen Einsatz als Joker spekulieren kann.

Trainer Alvaro Arbeloa könnte im Angriff neben Vinicius Junior erneut auf Brahim Diaz setzen. Die Alternative wäre Gonzalo Garcia.

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