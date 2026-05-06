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Kaufoption gesichert

Monaco hat über den Verbleib von Ansu Fati entschieden

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 16:29
Monaco hat über den Verbleib von Ansu Fati entschieden

Die AS Monaco zieht die Kaufoption für Barça-Leihgabe Ansu Fati.

Der Ligue 1-Klub hat laut Fabrizio Romano entschieden, von der Klausel Gebrauch zu machen und den 23-jährigen Angreifer permanent zu verpflichten. 11 Mio. Euro sind dafür notwendig. Barça sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung und würde somit bei einem künftigen Transfer des Spaniers erneut finanziell profitieren.

Das einstige Supertalent wird sich somit längerfristig an die Monegassen binden. In 23 Ligaspielen sind Fati zehn Treffer geglückt. Nach einigen sehr schwierigen Jahren ist er im Fürstentum wieder aufgeblüht, weshalb sich die Klubbosse auch zur Verpflichtung entschieden haben.

Noch sind letzte Details zu klären, ehe der Transfer offiziell verkündet werden kann.

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