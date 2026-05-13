Como-Verteidiger Jacobo Ramón steht bei zwei Londoner Klubs auf dem Radar

Der spanische Innenverteidiger Jacobo Ramón kann sich in seiner ersten Saison bei Como hervorragend in Szene setzen und hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erobert. Der 21-Jährige weckt nun Begehrlichkeiten in der Premier League.

Mit Arsenal und Chelsea blicken gleich zwei Vereine aus London auf den jungen Abwehrspieler. Jacobo Ramón wurde einst bei Real Madrid ausgebildet. Dort hat er es aber vorerst «nur» bis in die Castilla – also die zweite Mannschaft – geschafft, ehe er im vergangenen Sommer, wie zuvor schon andere Profis, verkauft wurde.

Die Transferrechte liegen nun bis 2030 bei Como – zumindest teilweise. Real verfügt nämlich sowohl über eine Rückkaufoption wie auch über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Como soll den Transferwert bereits auf 45 bis 50 Mio. Euro beziffern. Ob Arsenal oder Chelsea angesichts dieser komplizierten Ausgangslage aktiv werden, ist ungewiss.