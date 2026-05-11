João Cancelo mit happigen Vorwürfen gegen Al-Hilal

Rechtsverteidiger João Cancelo feierte am Sonntagabend den spanischen Meistertitel mit dem FC Barcelona. Im Anschluss an den 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid teilte der Portugiese gegen seinen Stammklub Al-Hilal aus.

Dort steht Cancelo noch bis 2027 unter Vertrag. Aktuell ist er lediglich an Barça ausgeliehen. Eine Rückkehr zu Al-Hilal strebt er aber offensichtlich nicht mehr an. «Jemand bei Al-Hilal hat mich belogen. Sie haben mir gesagt, ich würde in den Kader der saudischen Liga aufgenommen, aber dann wurde ich ausgeschlossen», sagte der 31-jährige Nationalspieler nach der Partie gegenüber «DAZN».

Seit Januar ist er wieder für Barça aktiv. Cancelo führte weiter aus: «Ich habe beschlossen, nach vorne zu schauen, ich bin hier, ich habe einen Titel bei Barcelona gewonnen, ich bin glücklich.» Wie es mit ihm im Sommer weitergeht, ist aktuell noch offen. Über eine Kaufoption verfügt Barça nicht.