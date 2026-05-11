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"Letztes Spiel"

Paulo Dybala kündigt Abschied bei der AS Roma an

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 09:19
Paulo Dybala kündigt Abschied bei der AS Roma an

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala rechnet damit, dass er die AS Roma im Sommer nach insgesamt vier Jahren verlassen wird.

Dies teilte der 32-Jährige nach dem 3:2-Sieg gegen Parma Calcio am Sonntagabend gegenüber «Sky Italia» mit. «In meinem Vertrag steht, dass das nächste Spiel mein letztes bei der AS Rom sein wird. Er läuft im Juni aus, und niemand von der AS Rom hat sich bei mir gemeldet», sagte Dybala offen.

Zuletzt wurden Spekulationen laut, wonach der Gaucho in seine Heimat zurückkehrt und demnächst für die Boca Juniors auflaufen wird. Diese Gerüchte wollte Dybala jedoch noch nicht bestätigen. Bereits seit 14 Jahren ist er in Italien aktiv. Zunächst für Palermo (2012 – 2015), später für Juventus (2015 – 2022) und nun für die Giallorossi (seit 2022). Für die Römer bestritt er 138 Partien (45 Tore & 27 Assists).

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