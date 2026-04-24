Die AS Roma wirft Klublegende Claudio Ranieri raus

Die AS Roma setzt ab sofort nicht mehr auf die Dienste von Berater Claudio Ranieri.

Der frühere Coach und Spieler der Giallorossi wird den Verein ab sofort nicht mehr beraten, wie der Serie A-Klub am Freitag öffentlich bestätigt. Hintergrund sind kritische Äusserungen von Ranieri über Trainer Gian Piero Gasperini vor rund zwei Wochen. Klubbesitzer Dan Friedkin hat auf die internen Spannungen reagiert und dem Trainer den Rücken gestärkt.

Ranieri hatte unter anderem die Spielerwahl und interne Entscheidungsprozesse Gasperinis kritisiert. In der vergangenen Saison stand er interimsmässig noch selber an der Seitenlinie. Auf diese Saison hin wechselte er in die Rolle als Berater. Dieses Engagement wird nun aber per sofort beendet.