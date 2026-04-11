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Nach drei Toren

«Ein Glücksfall»: Roma liegt Donyell Malen zu Füssen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 10:59
«Ein Glücksfall»: Roma liegt Donyell Malen zu Füssen

Donyell Malen avanciert für die Roma zum Matchwinner, spielt eine überragende Partie. Gian Piero Gasperini ist Feuer und Flamme für seinen Stürmer.

Donyell Malen stieg am Freitag für die Roma zum Man of the Match auf. Beim 3:0-Heimspielsieg gegen Pisa erzielte der Stürmer alle drei Tore seiner Mannschaft.

Die Verpflichtung von Malen sei ein Glücksfall für die Roma gewesen, schwärmte Trainer Gian Piero Gasperini im Anschluss an die Partie. «Ich habe mich immer auf die Positionen konzentriert und Namen nur gelegentlich genannt, weil ich fest von ihrem Potenzial überzeugt war. Bei jedem Verein habe ich mich immer auf die Positionen konzentriert; ich betreibe kein Scouting, erhalte aber einige Tipps, die mir helfen.»

Den Tipp bei Malen wird er wohl noch lange im Gedächtnis behalten. Der Niederländer war erst im Winter von Aston Villa auf Leihbasis verpflichtet worden – und schlug in Rom voll ein. Malen kommt auf eine herausragende Quote von elf Toren in 14 Pflichtspielen.

Die Roma muss den 27-Jährigen im Sommer verpflichtend fest unter Vertrag nehmen, wenn die Qualifikation für die Champions League oder Europa League gelingt und Malen bis Juni in 50 Prozent der Spiele zum Einsatz kommt.

Bei einem Kauf sollen nach einer Leihgebühr von zwei Millionen Euro weitere 25 Millionen Euro an Ablöse fällig werden.

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