Mason Greenwood stimmt nach Treffen mit Fenerbahçe-Bossen Wechsel zu

Der englische Angreifer Mason Greenwood hat sich am Montag mit Klubverantwortlichen von Fenerbahçe getroffen. Der 24-Jährige kann sich einen Wechsel zum Süper Lig-Klub sehr gut vorstellen.

Dieser bemüht sich sehr aktiv um die Dienste des Profis von Olympique Marseille, der in der abgelaufenen Spielzeit 26 Treffer und elf Assists in 45 Partien erzielt hat. Gemäss dem türkischen Transferexperten «Yagiz Sabuncuoglu» und «le10sport» hat Greenwood klare Signale versandt, was einen Wechsel zu Fenerbahçe angeht.

Die AS Roma bemüht sich ebenfalls seit geraumer Zeit um den Offensivspieler, gerät nun allerdings unter Druck. OM soll eine Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro fordern. Die Giallorossi wollten zuletzt angeblich 40 Millionen Euro bieten. Trainer Gian Piero Gasperini möchte künftig unbedingt auf Greenwood setzen.

Zu einem Transfer des Stürmers wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit kommen: Marseille ist nämlich dringend auf Einnahmen angewiesen. Ein Problem der Südfranzosen ist, dass Manchester United bei einem Weiterverkauf von Greenwood mit 40 Prozent partizipiert.