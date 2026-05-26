Galatasaray bietet Rafael Leão einen dicken Vertrag

Galatasaray unternimmt grosse Anstrengungen, um den portugiesischen Flügelstürmer Rafael Leão an Land zu ziehen. Der Süper Lig-Klub macht dem 26-Jährigen ein lukratives Angebot.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, winkt Leão bei einem Wechsel nach Istanbul ein Jahressalär in Höhe von 10 Millionen Euro plus Boni. Galatasaray befindet sich unter anderem im Kampf mit dem Stadtrivalen Fenerbahçe.

Trotz eines Vertrags bis 2028 ist Milan inzwischen offen für einen Verkauf des Angreifers, der in der abgelaufenen Saison zu selten überzeugen konnte. Angeblich liebäugelt Leão eher mit einem Wechsel auf die Insel zu Manchester United. Weitere Vereine wie Barça könnten ebenfalls mitmischen.

Die geforderte Ablöse soll im Bereich von 40 bis 50 Mio. Euro liegen.