SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Macht Fortschritte

Alphonso Davies wird für das Spiel gegen die Schweiz bereit sein

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 17:39
Alphonso Davies wird für das Spiel gegen die Schweiz bereit sein

Die kanadische Nationalmannschaft zittert vor der Heim-WM nach wie vor um die Einsatzfähigkeit von Kapitän Alphonso Davies. Es sieht nun jedoch gut aus.

Der 25-jährige Linksfuss macht weiter Fortschritte, wie die «Bild» berichtet. Beim Testspiel gegen Usbekistan (2:0) fehlte er in der Nacht auf Dienstag zwar noch, Davies sollte an der Endrunde jedoch bereit sein.

Wegen eines Anfang Mai erlittenen Muskelbündelrisses im Oberschenkel fehlt der Linksverteidiger noch. Tatsächlich steht hinter dem WM-Auftakt gegen Bosnien am 12. Juni weiterhin ein Fragezeichen. Für die weiteren Partien gegen Katar (19.6) und die Schweiz (24.6) sollte Davies jedoch bereit sein, wenn er keinen neuerlichen Rückschlag erleidet.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Yakin nicht dabei

Das sind die 10 bestbezahlten Nationaltrainer der Welt
Mehr entdecken
Macht Fortschritte

Alphonso Davies wird für das Spiel gegen die Schweiz bereit sein

2.06.2026 - 17:39
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen

2.06.2026 - 13:06
Nati macht Lust auf mehr

Schweiz schlägt Jordanien deutlich mit 4:1

31.05.2026 - 20:11
Kader ist vollständig

Die Nati ist komplett: Granit Xhaka rückte als letzter ein

28.05.2026 - 12:34
Noch nicht da

Gregor Kobel fehlt beim Nati-Zusammenzug

25.05.2026 - 13:15
Manzambi erhält die 9

Die Schweizer Nati gibt die Rückennummern für die WM bekannt

22.05.2026 - 16:46
"Nicht professionell"

YB-Boss Spycher beschwert sich beim Schweizer Verband wegen Kadernominierung

22.05.2026 - 14:33
Überraschung bei Nati-Kader

Alvyn Sanches nicht von Yakin nominiert

20.05.2026 - 11:57
Alvyn Sanches nicht dabei

WM-Kader der Schweiz offiziell – Yakin nominiert diese 26 Spieler

20.05.2026 - 11:11
Fassnacht wohl dabei

Alvyn Sanches kriegt kein WM-Aufgebot und ist sehr enttäuscht

18.05.2026 - 09:12