Alphonso Davies wird für das Spiel gegen die Schweiz bereit sein

Die kanadische Nationalmannschaft zittert vor der Heim-WM nach wie vor um die Einsatzfähigkeit von Kapitän Alphonso Davies. Es sieht nun jedoch gut aus.

Der 25-jährige Linksfuss macht weiter Fortschritte, wie die «Bild» berichtet. Beim Testspiel gegen Usbekistan (2:0) fehlte er in der Nacht auf Dienstag zwar noch, Davies sollte an der Endrunde jedoch bereit sein.

Wegen eines Anfang Mai erlittenen Muskelbündelrisses im Oberschenkel fehlt der Linksverteidiger noch. Tatsächlich steht hinter dem WM-Auftakt gegen Bosnien am 12. Juni weiterhin ein Fragezeichen. Für die weiteren Partien gegen Katar (19.6) und die Schweiz (24.6) sollte Davies jedoch bereit sein, wenn er keinen neuerlichen Rückschlag erleidet.