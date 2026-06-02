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Geht wohl zu Benfica

Fulham verliert seinen Erfolgscoach Marco Silva

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 17:51
Fulham verliert seinen Erfolgscoach Marco Silva

Premier Ligist Fulham verabschiedet seinen langjährigen Erfolgstrainer Marco Silva.

Der 48-jährige Portugiese verlässt die Cottagers nach insgesamt fünf Jahren. Der Ende Juni auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert. Medienberichten zufolge wird Marco Silva als Nachfolger von José Mourinho in Kürze bei Benfica anheuern. Bislang hat er in seiner Heimat Sporting und Estoril gecoacht. Nun kommt ein neuer Klub hinzu.

Mit Fulham hat er nach seiner Ankunft im Sommer 2021 zunächst die Rückkehr in die Premier League geschafft. Dort hat er die Mannschaft dann in den vergangenen vier Spielzeiten ziemlich souverän etablieren können. Wer ihn bei den Londonern beerben wird, ist noch offen.

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