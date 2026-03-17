Fulham ist bei Ex-Bundesliga-Stürmer Ricardo Pepi endlich am Ziel

Bereits seit Monaten buhlt Premier League-Klub Fulham um den US-Nationalspieler Ricardo Pepi. Nun sind die Cottagers am Ziel angelangt.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano mitteilt, haben die Londoner sowohl mit dem 23-jährigen Mittelstürmer wie auch mit dessen Klub PSV Eindhoven eine vollständige Einigung erzielt. Fulham wird für Pepi demnach insgesamt 36 Mio. Euro zahlen. Der Transfer wird im Sommer vollzogen.

Der Angreifer könnte den notwendigen Medizintest bereits in den kommenden Tagen absolvieren, wodurch der Wechsel dann auch formell über die Bühne gehen kann.

Pepi stiess aus seiner US-Heimat ursprünglich zum FC Augsburg in die Bundesliga. Dort konnte er sich im ersten Anlauf nicht durchsetzen. In den Niederlanden startete er dann aber zunächst beim FC Groningen und seit Sommer 2023 in Eindhoven durch. In der aktuellen Saison steht er in 19 Ligaspielen bei zehn Treffern. Ausserdem erzielte er auch drei Tore in der Champions League. Er soll im Sommer im WM-Team von Gastgeber USA eine zentrale Rolle einnehmen.