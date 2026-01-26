Fulham schnappt dem BVB wohl Oscar Bobb weg

Borussia Dortmund scheint beim norwegischen Angreifer Oscar Bobb leer auszugehen. Fulham könnte stattdessen das Rennen machen.

Wie «Sky» und weitere Medien berichten, stehen die Cottagers kurz vor einer Einigung für einen Transfer des 22-jährigen Stürmers. Demnach besteht zwischen Fulham und Bobb eine Einigung. Nun seien noch letzte Details mit City zu regeln. Es wird sich um einen permanenten Transfer handeln. Die Ablöse wird 35 bis 40 Mio. Pfund betragen.

Borussia Dortmund interessierte sich ebenfalls für den Nationalspieler, hätte allerdings in dieser Transferperiode lediglich eine Leihe realisieren können. Bei Fulham sieht dies anders aus. Bobb hofft bei den Londonern auf regelmässige Spielpraxis. Etwas, das er beim starbesetzten City zurzeit nicht kriegt. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis 2029. Der Deal mit Fulham könnte aber in Kürze vollzogen werden.

Bobb ist Linksfuss und verfügt über gambische Wurzeln. Er hat bereits 16 Länderspiele für Norwegen bestritten. City hatte ihn 2019 zunächst für die Juniorenauswahlen verpflichtet.