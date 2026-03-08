Fulham intensiviert Bemühungen um Ricardo Pepi

Der FC Fulham arbeitet offenbar verstärkt an einer Verpflichtung von Ricardo Pepi. Laut Transferexperte Fabrizio Romano will der Premier-League-Klub seine Gespräche mit PSV Eindhoven intensivieren, um eine Lösung für einen möglichen Wechsel im kommenden Sommer zu finden. Der US-Nationalspieler hatte zuletzt nach einer Armverletzung sein Comeback gefeiert und dabei direkt wieder getroffen.

Auch in den Niederlanden wird über einen möglichen Transfer diskutiert. Wie Journalist Jeroen Kapteijns im Kick-off-Podcast der Zeitung «De Telegraaf» erklärte, könnte PSV einem Verkauf bereits früh im Sommer zustimmen. Demnach liegt eine mögliche Ablösesumme für den Angreifer im Bereich von 35 bis 40 Millionen Euro. Allerdings ist noch offen, ob Pepi selbst einen schnellen Wechsel bevorzugt oder zunächst die Weltmeisterschaft abwarten möchte.

PSV scheint einem frühen Deal grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein. Hintergrund sind offenbar Planungen für die kommende Saison, bei denen ein neuer Stürmer verpflichtet werden soll. Laut Valentijn Driessen benötigt der Klub frühzeitig finanzielle Mittel, um diesen Transfer zu realisieren.