Fulham krallt sich für 31 Millionen BVB-Transferziel Oscar Bobb

Der Wechsel des norwegischen Angreifers Oscar Bobb von Manchester City zu Fulham ist perfekt.

Die Cottagers bestätigen die Ankunft des 22-jährigen Linksfusses am Freitag offiziell. Als Ablöse fliessen rund 31 Mio. Euro. Auch Borussia Dortmund war an Bobb interessiert, zog aber den Kürzeren, da es in diesem Winter lediglich eine Leihe hätte realisieren können.

Der Jung-Nationalspieler unterzeichnet bei Fulham einen langfristigen Vertrag bis 2031. In London erhofft er sich deutlich mehr Spielzeit als bislang bei Manchester City.

Die Skyblues sichern sich ein Matchring Right und würden bei einem allfälligen Weiterverkauf mit 20 Prozent der Ablöse partizipieren.