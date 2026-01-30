SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel fix

Fulham krallt sich für 31 Millionen BVB-Transferziel Oscar Bobb

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 13:44
Fulham krallt sich für 31 Millionen BVB-Transferziel Oscar Bobb

Der Wechsel des norwegischen Angreifers Oscar Bobb von Manchester City zu Fulham ist perfekt.

Die Cottagers bestätigen die Ankunft des 22-jährigen Linksfusses am Freitag offiziell. Als Ablöse fliessen rund 31 Mio. Euro. Auch Borussia Dortmund war an Bobb interessiert, zog aber den Kürzeren, da es in diesem Winter lediglich eine Leihe hätte realisieren können.

Der Jung-Nationalspieler unterzeichnet bei Fulham einen langfristigen Vertrag bis 2031. In London erhofft er sich deutlich mehr Spielzeit als bislang bei Manchester City.

Die Skyblues sichern sich ein Matchring Right und würden bei einem allfälligen Weiterverkauf mit 20 Prozent der Ablöse partizipieren.

Mehr Dazu
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Aus der Premier League

BVB bekommt hochkarätige Konkurrenz bei Oscar Bobb
Wiedervereinigung

West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré
ManCity-Talent

Fulham schnappt dem BVB wohl Oscar Bobb weg
Stürmer steht vor Wechsel

Fulham macht dem BVB bei Oscar Bobb Konkurrenz
Mehr entdecken
Wechsel fix

Fulham krallt sich für 31 Millionen BVB-Transferziel Oscar Bobb

30.01.2026 - 13:44
Stattliche Ablöse

Die finanziellen Details zum Oscar Bobb-Transfer von ManCity zu Fulham

28.01.2026 - 17:14
Wechsel perfekt

West Ham schnappt sich Fulham-Stürmer Adama Traoré

28.01.2026 - 12:25
ManCity-Talent

Fulham schnappt dem BVB wohl Oscar Bobb weg

26.01.2026 - 17:45
Wiedervereinigung

West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré

25.01.2026 - 15:22
Stürmer steht vor Wechsel

Fulham macht dem BVB bei Oscar Bobb Konkurrenz

20.01.2026 - 14:45
Stürmer vor Absprung

Die AS Roma sucht einen Abnehmer für Evan Ferguson – Fulham interessiert

20.01.2026 - 11:00
Aus der Premier League

BVB bekommt hochkarätige Konkurrenz bei Oscar Bobb

27.12.2025 - 10:28
Wieder auf die Insel

Gleich 4 Premier League-Klubs wollen Thiago Silva zurückholen

17.12.2025 - 13:58
"Dankbar für das Interesse"

Marco Silva gibt Update zum Austausch mit Fulham

22.11.2025 - 11:41