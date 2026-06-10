Mexikanischer Stürmer Raúl Jiménez findet am Tag vor WM-Start den neuen Klub

Der mexikanische WM-Teilnehmer Raúl Jiménez hat am Tag vor dem Start der Heim-WM seine sportliche Zukunft geregelt: Der 35-jährige Angreifer kehrt zu Wolverhampton zurück.

Dort lief Jiménez bereits zwischen 2018 und 2023 auf, ehe er sich für drei Jahren Fulham abschloss. Bei den Cottagers erhielt er keinen neuen Vertrag mehr. Nun schliesst er sich nach dem Abstieg in die Championship wieder den Wolves an.

«Willkommen zurück», titelt der englische Klub auf seiner Webseite. Der Rückkehrer unterzeichnet einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Während den fünf Jahren, die der WM-Starter bereits für Wolverhampton auflief, erzielte er in 166 Partien 57 Tore.