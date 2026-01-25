West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré

Die Zukunft von Adama Traoré scheint geklärt. Der Flügelspieler steht kurz vor einem Wechsel von Fulham zu West Ham United. Nach übereinstimmenden Berichten liegt eine Einigung vor, die formalen Schritte – Dokumente und Medizincheck – sollen zeitnah folgen.

West-Ham-Trainer Nuno Espírito Santo hatte sich intern für die Verpflichtung starkgemacht. Beide kennen sich aus gemeinsamer Zeit bei den Wolverhampton Wanderers, wo Traoré unter Nuno seine stärkste Phase erlebte. Zwar hatte Fulham-Coach Marco Silva den Abschied des Spielers bereits angedeutet, zwischenzeitlich galt der Deal wegen persönlicher Zweifel des Profis als gefährdet. Diese scheinen nun ausgeräumt.

Auch aus dem Trainerumfeld erhält Traoré Rückendeckung: Paco Jémez lobte dessen Fähigkeit, einer Offensive zusätzliche Durchschlagskraft zu verleihen. West Ham setzt darauf, dass der physisch starke Aussenspieler genau diesen Impuls liefern kann.