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Fulham hat Tillman im Visier – Konkurrenz aus dem Ausland

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 16:21
Fulham hat Tillman im Visier – Konkurrenz aus dem Ausland

Der FC Fulham beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Malik Tillman und könnte im Sommer ein Angebot für den Offensivspieler von Bayer Leverkusen vorbereiten. Intern laufen bereits Gespräche, wobei die Londoner möglichst früh aktiv werden wollen.

Tillman wird bei Fulham als potenzieller Nachfolger von Harry Wilson gehandelt, dessen Vertrag ausläuft und der mehrere Interessenten auf sich zieht. Der US-Nationalspieler steht erst seit kurzer Zeit bei Leverkusen unter Vertrag, nachdem er für rund 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet wurde. Sein aktueller Kontrakt läuft bis 2030.

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der 23-Jährige auf 24 Einsätze mit sechs Toren und einer Vorlage. Neben Fulham zeigen auch andere Premier-League-Klubs wie Aston Villa, Arsenal und Liverpool Interesse. Für einen Transfer könnten Summen zwischen etwa 45 und 60 Millionen Euro im Raum stehen. Zudem existiert eine Rückkaufklausel für den FC Bayern München in Höhe von rund 35 Millionen Euro, die im Sommer 2026 greift.

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